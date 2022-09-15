США вводят санкции в отношении Кадырова и членов его семьи

— Вся собственность вышеперечисленных лиц, которые находятся в США или под контролем лиц из США, заблокированы. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким подсанкционным лицам на 50 и более процентов, также блокируются, — заявили в министерстве.