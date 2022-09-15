Путин вручил Мирзиееву орден Александра Невского

«Искренне рад вручить высокую государственную награду России, орден Александра Невского, президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиееву. Этим орденом награждаются лидеры зарубежных стран за большой вклад в укрепление дружеских связей с Россией, и Вы, уважаемый Шавкат Миромонович, как никто другой заслуживаете этой высокой российской народы», — сказал Путин.