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47 минут назад

Путин вручил президенту Узбекистана Мирзиееву орден Александра Невского

Ura.Ruиещё 7

Президент РФ Владимир Путин вручил своему коллеге из Узбекистана Шавкату Мирзиееву орден Александра Невского. Награждение прошло на площадке саммита ШОС в Самарканде. Такие ордена вручаются лидерам зарубежных стран за укрепление дружеских связей с РФ.

Путин вручил Мирзиееву орден Александра Невского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Искренне рад вручить высокую государственную награду России, орден Александра Невского, президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиееву. Этим орденом награждаются лидеры зарубежных стран за большой вклад в укрепление дружеских связей с Россией, и Вы, уважаемый Шавкат Миромонович, как никто другой заслуживаете этой высокой российской народы», — сказал Путин.

Его слова приводят РИА «Новости».

Указ о награждении Мирзиеева Путин подписал еще 23 июля. Сейчас в Узбекистане проходит саммит ШОС, в рамках которого российский лидер встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

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