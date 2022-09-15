Аксенов поддержал идею Кадырова о "самомобилизации" регионов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале, что полностью поддерживает идею главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал глав российских регионов подготовить и укомплектовать хотя бы 1 тыс. добровольцев для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине.

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«Полностью поддерживаю инициативу Главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах», — написал Аксенов и отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить мир.

По его словам, все регионы РФ уже работают в этом направлении и Крым уже выставил более 1200 добровольцев, а также формирует еще два батальона.

Глава Крыма добавил, что все задачи СВО будут выполнены и «каждый из нас может на своем месте внести свой вклад в наше общее дело».