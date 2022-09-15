Путин заявил об уродливом очертании попыток создать однополярный мир

Попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливые очертания. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

По словам главы государства, попытки создания однополярного мира в настоящее время абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства стран на планете.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил украинский кризис и обстановку на Тайване. Встреча двух лидеров проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).