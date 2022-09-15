В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Путин заявил об уродливом очертании попыток создать однополярный мир

Lenta.ruиещё 7

Попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливые очертания. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

Путин заявил об уродливом очертании попыток создать однополярный мир
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам главы государства, попытки создания однополярного мира в настоящее время абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства стран на планете.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил украинский кризис и обстановку на Тайване. Встреча двух лидеров проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

11 сентября сообщалось, что Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет Китай и отправится в Среднюю Азию, где встретится с главой российского государства. Эта поездка станет для него первой с начала пандемии коронавируса.

Политика,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ШОС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители