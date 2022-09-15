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3 часа назад

Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам

ТАССиещё 7

САМАРКАНД, 15 сентября. /ТАСС/. Москва и Тегеран развивают взаимодействие по всем направлениям, которые были ранее определены, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам
Фото: ТАССТАСС

"Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены за многие предыдущие годы", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в двустороннем плане сотрудничество развивается позитивно, в том числе в высокотехнологичных областях. В связи с этим российский лидер напомнил о запуске с космодрома Байконур спутника дистанционного зондирования Земли, изготовленного предприятиями РФ по заказу Ирана.

Политика,Владимир Путин,ШОС,
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