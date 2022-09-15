Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам

САМАРКАНД, 15 сентября. /ТАСС/. Москва и Тегеран развивают взаимодействие по всем направлениям, которые были ранее определены, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

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"Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены за многие предыдущие годы", - сказал Путин.