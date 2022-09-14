Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Гутерреша

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В Кремле уточнили, что, говоря о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российского продовольствия и удобрений, Путин и Гутерриш отметили «важность обеспечения в приоритетном порядке потребностей нуждающихся в продуктах питания государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки».

Также генсек ООН и президент РФ обсудили ситуацию на ЗАЭС и визит на нее делегации МАГАТЭ 1 сентября.

«Путин дал позитивную оценку конструктивному сотрудничеству с Агентством и рассказал о предпринимаемых Россией мерах по надежному обеспечению безопасности и физической защиты объектов станции», — говорится в сообщении.