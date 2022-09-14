Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Гутерреша

Пресс-служба Кремля раскрыла подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Ключевыми темами обсуждения стали экспорт продовольствия и удобрений РФ и ситуация на Запорожской АЭС.
В Кремле уточнили, что, говоря о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российского продовольствия и удобрений, Путин и Гутерриш отметили «важность обеспечения в приоритетном порядке потребностей нуждающихся в продуктах питания государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки».
Также генсек ООН и президент РФ обсудили ситуацию на ЗАЭС и визит на нее делегации МАГАТЭ 1 сентября.
«Путин дал позитивную оценку конструктивному сотрудничеству с Агентством и рассказал о предпринимаемых Россией мерах по надежному обеспечению безопасности и физической защиты объектов станции», — говорится в сообщении.
Помимо этого генсек ООН и президент РФ затронули вопросы об организации миссии ООН по факту ракетного удара, нанесенного ВСУ 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, и преступной деятельности украинских военных, которые «прибегают к методам террора в отношении противников и критиков киевского режима». В рамках последнего пункта Путин напомнил Гутерришу об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.