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1 час назад

МИД предупредил о возможных последствиях поставок Украине ракет ATACMS

Илья Родин

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что начало поставок Украине оперативно-тактических ракет ATACMS для РСЗО HIMARS может привести к прямому втягиванию США в военный конфликт с Россией. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат уточнил, что комплексы HIMARS смогут с территории Украины наносить удары по крупным российским городам, различным объектам инфраструктуры.

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«Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», - подчеркнул Антонов.

Глава дипмиссии отметил, что ВСУ постоянно стреляют по населенным пунктам Донбасса, по мирным людям. Если украинские военные получат в свое распоряжение дальнобойные ракеты, то «ничтоже сумняшеся применят их и по нашей стране».

Ранее сообщалось, что Киев запросил у Вашингтона боеприпасы для РСЗО HIMARS, в том числе, и ракеты ATACMS.

Политика,Видео,Анатолий Антонов,
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