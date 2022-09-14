МИД предупредил о возможных последствиях поставок Украине ракет ATACMS

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что начало поставок Украине оперативно-тактических ракет ATACMS для РСЗО HIMARS может привести к прямому втягиванию США в военный конфликт с Россией. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат уточнил, что комплексы HIMARS смогут с территории Украины наносить удары по крупным российским городам, различным объектам инфраструктуры.

«Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», - подчеркнул Антонов.

Глава дипмиссии отметил, что ВСУ постоянно стреляют по населенным пунктам Донбасса, по мирным людям. Если украинские военные получат в свое распоряжение дальнобойные ракеты, то «ничтоже сумняшеся применят их и по нашей стране».