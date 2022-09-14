Путин напомнил генсеку ООН об убийстве Дугиной

Владимир Путин напомнил генсеку ООН Антониу Гутеррешу об убийстве Дарьи Дугиной во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что Антониу Гутерреш осудил преступление.
«Затрагивалась также тема преступной деятельности украинских неонацистских формирований, которые прибегают к методам террора в отношении противников и критиков киевского режима. В этой связи Владимир Путин напомнил Генеральному секретарю о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной. Антониу Гутерреш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания», – говорится в сообщении пресс-службы.
Журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Её автомобиль был подорван с помощью дистанционного взрывного устройства. ФСБ России обвинили в убийстве украинские спецслужбы.