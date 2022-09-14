Путин назвал смерть Сунгоркина большой потерей для журналистики

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, умершего на 69-м году жизни. Текст телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

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"Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина - это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком", - говорится в послании главы государства.

Как отметил президент, Сунгоркин прошел путь от корреспондента, освещавшего стройки БАМа, до руководителя одного из крупнейших СМИ и "всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников". "Добрая память о Владимире Сунгоркине навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркнул Путин.

Главный редактор "Комсомольской правды" умер на 69-м году жизни, причиной смерти стал инсульт. Как ранее сообщалось в Telegram-канале газеты, это произошло в Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.