Посол МИД России посетит Баку и Ереван

Посол МИД России по особым поручениям Игорь Ховаев посетит Баку и Ереван для работы над мирным договором, сообщили РИА Новости в российском Министерств иностранных дел.

«Ховаев регулярно посещает Баку и Ереван для консультаций по тематике мирного договора, поиска точек соприкосновения в позициях партнёров, чтобы облегчить им согласование проекта соглашения. Очередные его поездки в регион проходят в этом месяце», — рассказал директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

По его словам, министр иностранных дел Сергей Лавров возложил на Ховаева функции спецпредставителя по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также отметили столкновения на границе с Арменией.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».