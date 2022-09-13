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20 минут назад

Дипмиссию США в России может возглавить женщина

Елена Прошина

Посольство США в России может возглавить американский посол в Ереване Линн Трейси. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дипмиссию США в России может возглавить женщина
Фото: ВикипедияВикипедия

В издании добавили, что Трейси уже работала в Москве в 2014-2017 годах заместителем посла, а в 2019 году ее назначили послом в Армении. Она имеет награду «За проявленный героизм», которую ей вручили за работу в Пакистане в 2006-2009 годах.

По данным «Коммерсантъ, администрация США всерьез намерена выдвинуть Трейси на пост американского посла в России. Если ее кандидатуру утвердят, то она станет первой женщиной на этой должности, отметили в издании.

Бывший американский посол Джон Салливан досрочно покинул свой пост из-за рака у жены. На следующий день после объявления об отставке дипломата его супруга Грейс Родригес умерла.

Политика,Линн Трейси,Джон Салливан,Коммерсант,Администрация США,
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