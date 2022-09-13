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1 час назад

ЕС снял несколько санкций с Виктора Януковича, введенных до СВО

ТАССиещё 1

Европейский союз (ЕС) снял с бывшего президента Украины Виктора Януковича часть санкций, введенных до специальной военной операции РФ. Об этом говорится в опубликованном в "Официальном журнале ЕС" в понедельник, 12 сентября, документе.

ЕС снял несколько санкций с Виктора Януковича
Фото: ТАССТАСС

"На основании пересмотра Советом [ЕС] записи о четырех лицах, против которых <...> ограничительные меры истекают 6 сентября 2022 года, должны быть исключены из <...> [документа] 208/2014", - говорится в публикации. Ниже приводится список указанных лиц, среди которых значатся Виктор Федорович Янукович, его сын Александр, а также экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка и его сын Артем.

Речь идет о санкциях, введенных ЕС в марте 2014 года на основании уголовного дела, возбужденного против Януковича на Украине после государственного переворота. Новые киевские власти обвинили его и его окружение в хищении государственных средств и их незаконном перемещении за пределы Украины. Сам Янукович неоднократно заявлял, что эти дела носят заказной политический характер и обжаловал санкции в суде.

4 августа Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына Александра из-за спецоперации РФ.

Политика,В мире,Виктор Пшонка,Виктор Янукович,
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