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9 минут назад

Прибытие Лаврова на ГА ООН сочли "по-прежнему проблематичным"

Илья Родин

Российская делегация столкнулась с трудностями при получении виз США. Это может осложнить прибытие главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Прибытие Лаврова на ГА ООН сочли "по-прежнему проблематичным"
Фото: Пресс-служба МИД России/ТАССПресс-служба МИД России/ТАСС

Отмечается, что мероприятие ГА ООН пройдет в период с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке.

Собеседник агентства подчеркнул, что «прибытие министра [иностранных дел РФ] по-прежнему остается проблематичным, поскольку многие из его ключевых сотрудников еще не получили виз».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее раскритиковал власти США за срыв визита российской делегации на саммит министров внутренних дел в ООН.

Он пояснил, что необходимость своевременной выдачи разрешений на въезд прописана в международных документах. Следовательно, их выдача является не привилегией, а прямой обязанностью Штатов.

Политика,Василий Небензя,Сергей Лавров,МИД России,Генассамблея ООН,ООН,
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