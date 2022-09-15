Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканд. Отмечается, что в рамках мероприятия российский лидер проведет ряд встреч. Ожидается, что президент отдельно встретится с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Турции.

Саммит пройдет 15-16 сентября. Планируется, что лидеры государств обсудят усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, а также усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.