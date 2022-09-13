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1 час назад

Дума досрочно прекратила полномочия депутата Алексея Черняка

ТАССиещё 5

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Черняка на основе его письменного заявления.

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ был внесен на рассмотрение палаты комиссией Госдумы по мандатным вопросам ранее в сентябре. "Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Черняка Алексея Юрьевича, избранного по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19 (Республика Крым), 3 сентября 2022 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - указывается в постановлении.

В Госдуме Черняк входил в состав комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Политика,Алексей Черняк,Госдума,
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