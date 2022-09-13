Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Крыма

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Черняка на основе его письменного заявления.

Документ был внесен на рассмотрение палаты комиссией Госдумы по мандатным вопросам ранее в сентябре. "Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Черняка Алексея Юрьевича, избранного по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19 (Республика Крым), 3 сентября 2022 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - указывается в постановлении.