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55 минут назад

Лавров получил американскую визу

Лера Букина

Глава МИД Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили во вторник, 13 сентября, визы для участия в Генассамблее ООН. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МИД РФ.

Лавров получил американскую визу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ожидаем выдачу виз и остальным членам делегации, а также оперативного решения вопросов логистики, учитывая незаконные санкционные ограничения со стороны США, блокирующие логистические вопросы прибытия российских представителей для участия в работе ГА ООН»,— указали в МИД России.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ожидается выдача виз остальным участникам делегации. Кроме того, сейчас решаются логистические вопросы.

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке во вторник, 13 сентября. с 20 по 26 сентября будет проходить неделя высокого уровня ГА ООН. Все делегации примут очное участие.

Ранее председатель открывающейся во вторник 77-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН Чаба Короши сообщил о необходимости продолжать реформировать ООН. Он заявил, что работа Генассамблеи будет «ориентирована на результат». Короши подчеркнул, что среди главных тем предстоящей сессии — «Переломный момент, революционные решения для переплетенных вызовов».

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Коммерсант,Генассамблея ООН,ООН,
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