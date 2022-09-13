Лавров получил американскую визу

Глава МИД Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили во вторник, 13 сентября, визы для участия в Генассамблее ООН. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МИД РФ.

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«Ожидаем выдачу виз и остальным членам делегации, а также оперативного решения вопросов логистики, учитывая незаконные санкционные ограничения со стороны США, блокирующие логистические вопросы прибытия российских представителей для участия в работе ГА ООН»,— указали в МИД России.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ожидается выдача виз остальным участникам делегации. Кроме того, сейчас решаются логистические вопросы.

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке во вторник, 13 сентября. с 20 по 26 сентября будет проходить неделя высокого уровня ГА ООН. Все делегации примут очное участие.