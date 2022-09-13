Западные СМИ признали победу Путина над Вашингтоном

Ограничения против Москвы со стороны западных стран не убьют Россию, а создадут новую страну, которая будет свободна от иллюзий относительно Запада и все более погружающуюся в восточный мир, сообщает ТАСС со ссылкой на Global Times.

Фото: Reuters Reuters

Китайское издание акцентирует внимание на речи российского лидера Владимира Путина, которую он произнес на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, вызвавшую «несколько волн аплодисментов». Эта реакция говорит, что «прошли те времена, когда Вашингтон диктовал миру свою волю».

Газета не исключает, что «мир без США обретает форму». В России, КНР и других стран региона формируется крупнейший в мире пояс промышленного производства. Общий объем экспорта региона уже превзошел объем экспорта Европейского союза и Северной Америки вместе взятых. В ближайшие два десятка лет произойдет крупнейший в истории перевод капиталов с обеих сторон Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи трастовых компаний для управления этим состоянием.