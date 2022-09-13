Армения обратится к России после обстрелов Азербайджана

Совет безопасности Армении под председательством премьер-министра Никола Пашиняна принял решение официально обратиться к Российской Федерации, ОДКБ и в Совбез ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает "Интерфакс".
"На заседании Совета безопасности Армении во главе с премьер-министром республики Николом Пашиняном принято решение официально обратиться к России с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией, а также к ОДКБ и СБ ООН", - говорится в заявлении пресс-службы правительства Армении.
Ранее Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в рамках которого обсудил эскалацию на армяно-азербайджанской границе.
До этого Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в связи с эскалацией на армяно-азербайджанской границе. Минобороны Армении сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают территорию страны с применением артиллерии. После Министерство обороны Азербайджана заявило о том, что армянская армия устроила масштабную диверсию на границе между двумя странами.