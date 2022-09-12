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1 час назад

Кадыров сообщил об "интересном сюрпризе" от бойцов "Ахмата" для украинских банд

ТАССиещё 2

Бойцы отряда "Ахмат" подготовили "интересный сюрприз" для украинских бандформирований. Об этом сообщил в понедельник глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров сообщил об "интересном сюрпризе" для украинских банд
Фото: ТАССТАСС

"Отряд специального назначения "Ахмат" во главе с дорогим братом, заместителем командира полка полиции ФФГКУ "УВО ВНГ России по ЧР" Султаном Рашаевым, в круглосуточном режиме проводит денацификацию Украины. Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты", - написал он.

По словам Кадырова, все действия бойцов четко спланированы - без отклонений или внештатных ситуаций.

Жители граничащего с Украиной региона РФ сообщили о взрывах

Руководитель региона отметил, что благодаря мужеству, отваге и героизму чеченских силовых отрядов, а также четко налаженному взаимодействию с союзными войсками специальная военная операция в зоне ответственности подразделений из Чеченской Республики благополучно продвигается.

Политика,Рамзан Кадыров,
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