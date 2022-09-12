Кадыров сообщил об "интересном сюрпризе" для украинских банд

Бойцы отряда "Ахмат" подготовили "интересный сюрприз" для украинских бандформирований. Об этом сообщил в понедельник глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Отряд специального назначения "Ахмат" во главе с дорогим братом, заместителем командира полка полиции ФФГКУ "УВО ВНГ России по ЧР" Султаном Рашаевым, в круглосуточном режиме проводит денацификацию Украины. Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты", - написал он.
По словам Кадырова, все действия бойцов четко спланированы - без отклонений или внештатных ситуаций.
Руководитель региона отметил, что благодаря мужеству, отваге и героизму чеченских силовых отрядов, а также четко налаженному взаимодействию с союзными войсками специальная военная операция в зоне ответственности подразделений из Чеченской Республики благополучно продвигается.