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36 минут назад

В России выбрали губернаторов регионов

Елена Прошина

В прошедшие выходные в 14 субъектах России прошли выборы губернаторов. ЦИК подвел предварительные итоги после подсчета 100% голосов. Об этом пишет РИА Новости.

В России выбрали губернаторов регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди 67 претендентов в голосовании участвовали представители 10 политических партий и два самовыдвиженца.

Так, в Калининградской области победил действующий губернатор Антон Алиханов — он набрал 80,21% голосов. Во Владимирской области одержал победу Александр Авдеев - у него 83,68% голосов. В Бурятии победил Алексей Цыденов, набравший 86,23% голосов. В Карелии губернатором стал Артур Парфенчиков с 69,15% голосов. Глава Новгородской области Андрей Никитин набрал 77,03% голосов.

В Кировской области выиграл Александр Соколов с 71,84% голосов. В Марий Эл губернатором стал Юрий Зайцев с 82,45% голосов. В Рязанской области Павел Малков получил 84,55% голосов. В Саратовской области выиграл Роман Бусаргин с 72,74% голосов. В Свердловской области выиграл Евгений Куйвашев - у него 65,78% голосов.

В Тамбовской области одержал победу Максим Егоров, набравший 84,95% голосов. Владимир Мазур из Томской области стал губернатором с 84,94% голосов. В Удмуртии выиграл Александр Бречалов - у него 64,38%. В Ярославской области губернатором стал Михаил Евраев, получивший 82,31% голосов.

В 12 регионах победителями стали представители партии "Единая Россия", в двух - самовыдвиженцы.

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