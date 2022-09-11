Памфилова выступила за отмену итогов выборов на участках с нарушениями

"Я всем говорю, чтобы не расслаблялись, еще ночь надо пережить. Самое главное, чтобы посчитали, чтобы скандалов не было. Но если что, [чтобы] жестко отменяли, безапелляционно", - сказала Памфилова в воскресенье, выступая на онлайн-марафоне "Ночь выборов - 2022. От южных морей до полярного края".