Памфилова выступила за отмену итогов выборов на участках с нарушениями

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что нужно жестко отменять результаты голосования на участках, если на них подтверждаются нарушения.
"Я всем говорю, чтобы не расслаблялись, еще ночь надо пережить. Самое главное, чтобы посчитали, чтобы скандалов не было. Но если что, [чтобы] жестко отменяли, безапелляционно", - сказала Памфилова в воскресенье, выступая на онлайн-марафоне "Ночь выборов - 2022. От южных морей до полярного края".
В России 9-11 сентября проходили выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Адыгее - путем голосования в парламенте), депутатов 6 законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления.