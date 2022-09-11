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19 минут назад

Памфилова выступила за жесткую отмену результатов выборов на участках, где есть нарушения

ТАССиещё 2

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что нужно жестко отменять результаты голосования на участках, если на них подтверждаются нарушения.

Памфилова выступила за отмену итогов выборов на участках с нарушениями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я всем говорю, чтобы не расслаблялись, еще ночь надо пережить. Самое главное, чтобы посчитали, чтобы скандалов не было. Но если что, [чтобы] жестко отменяли, безапелляционно", - сказала Памфилова в воскресенье, выступая на онлайн-марафоне "Ночь выборов - 2022. От южных морей до полярного края".

В России 9-11 сентября проходили выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Адыгее - путем голосования в парламенте), депутатов 6 законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления.

Политика,Элла Памфилова,ЦИК России,
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