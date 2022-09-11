Швейцария присоединится к ограничениям по визам для россиян

Решение ЕС о приостановке действия договора об упрощенном визовом режиме с Россией , вероятно, окажется обязательным и для Швейцарии . Берну придется поддержать эти ограничения, сообщает издание Watson.

Швейцария как ассоциированный член Шенгенского пространства ориентируется на гармонизацию визовой политики в странах Шенгена, — пояснили изданию в Государственном секретариате по вопросам миграции (SEM).

В издании напомнили, что прежде Швейцария поддерживала ЕС в визовом вопросе. Так, в феврале она вслед за ЕС ограничила въезд для чиновников и бизнесменов из России. С начала 2022 года Берн выдал россиянам почти семь тысяч шенгенских виз.