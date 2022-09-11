ЦИК зафиксировал сотни кибератак на выборах

За два дня выборов, 10 и 11 сентября, было зафиксировано больше 300 кибератак на систему дистанционного электронного голосования. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

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"За субботу – воскресенье с зарубежных адресов зафиксировано немногим более 300 попыток информационных воздействий на федеральную платформу ДЭГ низкой степени критичности", – цитирует ее ТАСС.

Глава Центризбиркома также добавила, что атаки велись из Западной Европы, Средней Азии и Закавказья. При этом масштабных DDoS-атак за минувшие двое суток не выявлено, большая часть вредоносного трафика успевает блокироваться.

Также Памфилова рассказала, что в воскресенье днем была предпринята попытка довольно сложной атаки продолжительностью 10 минут, однако ее успели остановить, на работу ДЭГ она не повлияла.

11 сентября в Москве начался третий, заключительный день выборов депутатов муниципальных образований. Принять участие в голосовании могут все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО – здесь членов совета депутатов выбирают только в Троицке.