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36 минут назад

Лавров заявил об отсутствии проблем для участия Путина в саммите G20

Lenta.ruиещё 10

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии проблем для участия президента страны Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20). Главу МИД цитирует ТАСС.

Лавров высказался об участии Путина в саммите G20
Фото: ReutersReuters

«Президент России Владимир Путин обладает огромным опытом и способностью видеть суть в любых переговорах. Не вижу проблем в том, чтобы он принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит Группы двадцати. Предстоят также встречи на высшем уровне по линии АСЕАН и Восточного азиатского саммита», — заявил Лавров.

Москва, отметил министр, никогда не уходит от контактов, а все обращения западных лидеров по поводу общения с Путиным встречают понимание и согласие.

«Не мы избегаем диалога», — добавил глава МИД.

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Он также отметил, что сам комфортно чувствовал себя на встрече глав МИД G20, которая состоялась в Индонезии.

«У нас четкие подходы по всем вопросам, стоящим на повестке дня, равно как и предельно понятные позиции в отношении украинской темы, которую Запад по поводу и без пытается вбрасывать в любые дискуссии», — сказал Лавров.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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