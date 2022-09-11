Лавров высказался об участии Путина в саммите G20

«Президент России Владимир Путин обладает огромным опытом и способностью видеть суть в любых переговорах. Не вижу проблем в том, чтобы он принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит Группы двадцати. Предстоят также встречи на высшем уровне по линии АСЕАН и Восточного азиатского саммита», — заявил Лавров.