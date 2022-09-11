Лавров высказался об участии Путина в саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии проблем для участия президента страны Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20). Главу МИД цитирует ТАСС.
«Президент России Владимир Путин обладает огромным опытом и способностью видеть суть в любых переговорах. Не вижу проблем в том, чтобы он принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит Группы двадцати. Предстоят также встречи на высшем уровне по линии АСЕАН и Восточного азиатского саммита», — заявил Лавров.
Москва, отметил министр, никогда не уходит от контактов, а все обращения западных лидеров по поводу общения с Путиным встречают понимание и согласие.
«Не мы избегаем диалога», — добавил глава МИД.
Он также отметил, что сам комфортно чувствовал себя на встрече глав МИД G20, которая состоялась в Индонезии.
«У нас четкие подходы по всем вопросам, стоящим на повестке дня, равно как и предельно понятные позиции в отношении украинской темы, которую Запад по поводу и без пытается вбрасывать в любые дискуссии», — сказал Лавров.