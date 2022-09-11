В России закончились трехдневные выборы

В России завершились трехдневные выборы. В стране закрылся последний избирательный участок. В этом году россияне избирали губернаторов и депутатов разного уровня.

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Выборы проходили с 9 по 11 сентября. В 14 регионах страны прошли прямые выборы губернаторов, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также избирательная кампания в органы местного самоуправления различного уровня.

Так, губернаторские избирательные кампании прошли во Владимирской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Томской и Ярославской областях, а также в Республике Марий Эл, Бурятии, Карелии и Удмуртской Республике. В Адыгее выборы главы региона осуществлялись посредством голосования в парламенте.

Очередные выборы в региональные парламенты прошли в 2022 году в шести субъектах РФ — Сахалинской, Саратовской, Пензенской областях, Удмуртии, Северной Осетии и Краснодарском крае. Также в стране прошли довыборы отдельных депутатов 22 региональных парламентов. Горожане имели возможность проголосовать дистанционно. Данная возможность была представлена в восьми субъектах страны.