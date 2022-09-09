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6 часов назад

Журналисты Наки, Латынина и историк Эйдельман попали в список иноагентов Минюста РФ

Газета.Ruиещё 4

Минюст России внес в список иноагентов несколько человек и СМИ. Физлицами-иноагентами объявлены журналистка и писательница Юлия Латынина, историк Тамара Эйдельман, а также журналист Майкл Наки. В обосновании их включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - Украина. Минюст внес в реестр СМИ-иностранных агентов организацию сына Эйдельман Мити Алешковского ООО "Время колокольчиков". В конце июля он был включен в реестр физлиц-иноагентов вместе с писателем Дмитрием Быковым и политологом Евгенией Альбац. Также в список ведомства попали политолог Валерий Соловей, активистка и внештатный корреспондент "Новой газеты на Урале" Елена Шукаева и журналист "Радио Свобода" Андрей Афанасьев. Ранее Ленинградский районный суд Калининграда постановил оштрафовать журналиста и публициста Олега Кашина, который не проставлял маркировку СМИ-иноагента в своих видеороликах на YouTube и в Telegram.

Журналисты Наки, Латынина и историк Эйдельман попали в список иноагентов Минюста РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Майкл Наки,Тамара Эйдельман,Валерий Соловей,Юлия Латынина,Евгения Альбац,Олег Кашин,Андрей Афанасьев,Дмитрий Быков,Минюст России,
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