В первом российском регионе начался единый день голосования

На Камчатке, где в 15:00 по московскому времени наступила полночь, начался единый день голосования, назначенный на 11 сентября. Полный перечень выборов проходящих в стране выборов доступен на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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В Камчатском крае избирают городскую думу Петропавловска-Камчатского. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

9 сентября в России начались трехдневные выборы в рамках назначенного на 11 сентября единого дня голосования. В 82 регионах пройдет 4,7 тысячи избирательных кампаний. Жители 14 субъектов выбирают губернаторов. В шести российских регионах пройдут выборы депутатов законодательных собраний. Еще в 12 регионах выберут депутатов городских дум и административных центров. Кроме того, в 125 районах Москвы проходят выборы муниципальных депутатов.

В восьми регионах на выборах разного уровня можно будет проголосовать онлайн — в частности, это касается Москвы, Калужской, Курской, Новгородской и Ярославской областей.