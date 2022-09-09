В Госдуме предложили ответ на решение ЕС по визам для россиян

По словам депутата, нужно обратить внимание на страны Прибалтики, которые с 19 сентября закрывают въезд для россиян с шенгенскими визами. Против правительств отдельно взятых государств следует вырабатывать «систему мер», уточнил он.

«Тех, кто провоцирует максимально антироссийскую линию, что выливается не только в вопросах визового обеспечения, но и в вопросах, связанных со сносом памятников советским воинам, с подстегиванием русофобии и антисоветизма», — подчеркнул Новиков .

Он отметил, что решение Евросоюза о полной приостановке упрощенного визового режима было прогнозируемо. При этом полный запрет на въезд граждан России не будет выгодным для Европы, выразил уверенность парламентарий.

9 сентября еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что Европейский союз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян. По ее утверждению, жесткие ограничения на выдачу туристических виз вводятся с 12 сентября. Кроме того, в этот же день вступит в силу другое распоряжение — въезд в граничащие с Россией страны ЕС разрешат только российским журналистам и по семейным обстоятельствам.