Успешная политика президента России Владимира Путина заставила Европу принять мысль о том, что Западу рано или поздно придется ослабить антироссийские санкции. Материал об этом опубликовало издание Politico.

«Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой истиной: пока Россия сражается с Украиной, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой», — говорится в материале издания.

Один из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии подтвердил изданию, что у него «нет никаких сомнений в том, что Путин выигрывает в этом отношении».

По мнению авторов, возросшая протестная активность в регионе указывает на неизбежность того, что европейские лидеры столкнутся с растущим давлением с целью ослабить санкции против России.

«Время — не говоря уже о погоде — на стороне Москвы. Поскольку в ближайшие недели и месяцы, с приближением холодов, европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть роста цен на природный газ», — пишет издание.

В статье сообщается, что жители крупнейших стран Европы, а именно Германии, Франции, Великобритании и Польши, сейчас больше обеспокоены стоимостью жизни, чем российско-украинским конфликтом.

«Согласно опросам, 40% населения Франции поддержали бы возвращение движения „желтых жилетов“ — бурных еженедельных акций протеста, которые вспыхнули в 2018 году, чтобы добиться того, что организаторы назвали „экономической справедливости“».