В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
5 часов назад

Politico: Путин поставил европейских лидеров перед горькой истиной

Ura.Ru

Успешная политика президента России Владимира Путина заставила Европу принять мысль о том, что Западу рано или поздно придется ослабить антироссийские санкции. Материал об этом опубликовало издание Politico.

«Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой истиной: пока Россия сражается с Украиной, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой», — говорится в материале издания.

Один из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии подтвердил изданию, что у него «нет никаких сомнений в том, что Путин выигрывает в этом отношении».

«Мы не потеряли ничего»: Путин сделал заявление об Украине

По мнению авторов, возросшая протестная активность в регионе указывает на неизбежность того, что европейские лидеры столкнутся с растущим давлением с целью ослабить санкции против России.

«Время — не говоря уже о погоде — на стороне Москвы. Поскольку в ближайшие недели и месяцы, с приближением холодов, европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть роста цен на природный газ», — пишет издание.

В статье сообщается, что жители крупнейших стран Европы, а именно Германии, Франции, Великобритании и Польши, сейчас больше обеспокоены стоимостью жизни, чем российско-украинским конфликтом.

«Согласно опросам, 40% населения Франции поддержали бы возвращение движения „желтых жилетов“ — бурных еженедельных акций протеста, которые вспыхнули в 2018 году, чтобы добиться того, что организаторы назвали „экономической справедливости“».

Накануне во Франции, Чехии и Италии прошли многотысячные митинги, вызванные недовольством антироссийскими санкциями. Так, несколько тысяч немцев, выйдя 5 сентября на протесты, выступили против роста цен на энергоресурсы и продовольствие и потребовали отмены санкций против России. В Праге, вышедшие на митинг против роста цен на газ граждане, потребовали отставки правительства премьер-министра Петра Фиалы, сообщает «Национальная служба новостей».

Политика,Видео,Владимир Путин,Еврокомиссия,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители