В России отреагировали на данные о закупке оружия в КНДР

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил в эфире CNN, что опубликованная в западных СМИ информация о покупке Россией боеприпасов у КНДР не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что издание The New York Times и портал Axios опубликовали 6 сентября «отчет» американской разведки. В нем содержалась информация о том, что Россия якобы планирует закупить у Пхеньяна несколько миллионов разнообразных боеприпасов.
Чижов подчеркнул, что не желает комментировать вымышленную журналистами западных стран «северокорейскую историю».
В Белом доме рассказали ранее, что конкретных, подтвержденных данных о сделке между Россией и КНДР нет. Есть только предположения о том, что между Москвой и Пхеньяном идут переговоры о возможности приобретения ВВТ.