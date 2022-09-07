В России отреагировали на данные о закупке оружия в КНДР

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил в эфире CNN, что опубликованная в западных СМИ информация о покупке Россией боеприпасов у КНДР не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что издание The New York Times и портал Axios опубликовали 6 сентября «отчет» американской разведки. В нем содержалась информация о том, что Россия якобы планирует закупить у Пхеньяна несколько миллионов разнообразных боеприпасов.

Чижов подчеркнул, что не желает комментировать вымышленную журналистами западных стран «северокорейскую историю».