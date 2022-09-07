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13 часов назад

Чижов опроверг информацию о покупке Москвой оружия у КНДР

Илья Родин

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил в эфире CNN, что опубликованная в западных СМИ информация о покупке Россией боеприпасов у КНДР не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС.

В России отреагировали на данные о закупке оружия в КНДР
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что издание The New York Times и портал Axios опубликовали 6 сентября «отчет» американской разведки. В нем содержалась информация о том, что Россия якобы планирует закупить у Пхеньяна несколько миллионов разнообразных боеприпасов.

Чижов подчеркнул, что не желает комментировать вымышленную журналистами западных стран «северокорейскую историю».

Разведка США рассказала о закупке Россией артиллерии у КНДР

В Белом доме рассказали ранее, что конкретных, подтвержденных данных о сделке между Россией и КНДР нет. Есть только предположения о том, что между Москвой и Пхеньяном идут переговоры о возможности приобретения ВВТ.

Политика,Владимир Чижов,ЕС,
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