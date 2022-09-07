Путин припомнил ООН бомбардировки Югославии, Ирака и Ливии

Президент России Владимир Путин заявил, что международное право всегда попирается. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что война в Ираке и Ливии, боевые действия в Югославии и бомбардировки Белграда не сопровождались санкциями ООН.

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«Вот сейчас многие говорят о том, что Россия нарушает международное право. Я считаю, что это абсолютно не соответствует действительности», — заявил глава государства.

По мнению президента, те, кто предпринимают подобные действия, сами понимают, что нарушают сложившиеся принципы международного права, однако при этом навязывают остальным некие «надуманные» правила.

«Откуда они выковыряли эти правила? Пускай сами по ним и живут», — добавил Путин.