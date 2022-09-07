Путин: изолировать Россию невозможно

Запад не способен изолировать Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает ТАСС.
По его словам, в этом можно убедиться, посмотрев на карту.
«Словом, как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об это говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту», — отметил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россию нельзя изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно.
Западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Многие организации заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Накануне глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок заявила, что российский рынок покинули 600 международных организаций.