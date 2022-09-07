Путин: «Коронавирус сменила санкционная лихорадка»

Коронавирус сменили в настоящее время другие вызовы глобального характера, которые несут угрозу всему миру. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что сейчас мировой экономике угрожает «санкционная лихорадка», охватившая Запад.

«Его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле», - констатировал Владимир Путин.

При этом, по его словам, западные страны стремятся сохранить выгодный только им мировой порядок по выдуманным правилам, которые меняются в зависимости от конъюнктуры.

После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, блокировав, помимо всего прочего, активы Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов долларов. Были введены и ограничения на закупку российских угля и нефти, что привело к росту цен в Европе и США.