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1 час назад

Азиатская страна признала Путина "лидером мира"

Елена Прошина

Глава России Владимир Путин является первым мировым лидером, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление премьер-министра Мьянмы и главу Государственного административного совета Мин Аун Хлайна.

Азиатская страна признала Путина "лидером мира"
Фото: ReutersReuters

По его словам, Россия выбилась в лидеры, когда Путин стал управлять страной. Хлайн назвал российского президента «лидером мира», так как он «контролирует и организует стабильность во всем мире». Об этом лидер Мьянмы заявил во время Восточного экономического форума.

Он также считает, что Соединенные Штаты, осуждая сотрудничество Москвы и Нейпьидо, хотят нарушить не только стабильность в регионе, но и мировую устойчивость. Хлайн отметил, что Россия и Мьянма хотят сохранить мир.

По словам президента, в этом также большая роль АСЕАН. При этом Вашингтон выражает свое недовольство, потому что хочет создать однополярный мир. Президент подчеркнул, что вмешательство США всегда реализуют под предлогом демократии, прав человека и созданием зависимости от доллара.

Также на полях форума Хлайн сообщил, что Мьянма начала закупать нефтепродукты из России. Первая партия дизельного топлива будет поставлена через несколько дней. При этом расчеты будет производиться в рублях.

Политика,Владимир Путин,
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