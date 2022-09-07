Азиатская страна признала Путина "лидером мира"

Глава России Владимир Путин является первым мировым лидером, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление премьер-министра Мьянмы и главу Государственного административного совета Мин Аун Хлайна.

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По его словам, Россия выбилась в лидеры, когда Путин стал управлять страной. Хлайн назвал российского президента «лидером мира», так как он «контролирует и организует стабильность во всем мире». Об этом лидер Мьянмы заявил во время Восточного экономического форума.

Он также считает, что Соединенные Штаты, осуждая сотрудничество Москвы и Нейпьидо, хотят нарушить не только стабильность в регионе, но и мировую устойчивость. Хлайн отметил, что Россия и Мьянма хотят сохранить мир.

По словам президента, в этом также большая роль АСЕАН. При этом Вашингтон выражает свое недовольство, потому что хочет создать однополярный мир. Президент подчеркнул, что вмешательство США всегда реализуют под предлогом демократии, прав человека и созданием зависимости от доллара.