Пленарная сессия ВЭФ с участием Путина начнется позднее заявленного

Пленарная сессия Восточного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина, предварительно, начнется позже запланированного времени. Об этом сообщает РИА «Новости».
Стартовать мероприятие с участием российского главы государства должно было с 15 часов (8 утра мск). Точное время начала пленарной сессии с президентом России пока не приводится.
По данным агентства, Путин начал рабочий день с двусторонней встречи с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном. Еще у Путина ожидается встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
ВЭФ проводится 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Ранее уточнялось, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл во Владивосток на ВЭФ.
5 сентября Путин прибыл в Камчатский край для встречи с участниками экологического форума и обсуждения планов развития региона.