Пленарная сессия ВЭФ с участием Путина начнется позднее заявленного

Пленарная сессия Восточного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина, предварительно, начнется позже запланированного времени. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Стартовать мероприятие с участием российского главы государства должно было с 15 часов (8 утра мск). Точное время начала пленарной сессии с президентом России пока не приводится.

По данным агентства, Путин начал рабочий день с двусторонней встречи с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном. Еще у Путина ожидается встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

ВЭФ проводится 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Ранее уточнялось, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл во Владивосток на ВЭФ.