В Совбезе объяснили причину взрыва у посольства России в Кабуле

Взрыв у посольства России в Кабуле стал следствием ослабления борьбы с терроризмом в Афганистане . Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков , передает "Российская газета".

"Любое, даже незначительное, ослабление принимаемых антитеррористических мер неизбежно приведет к новому всплеску террористической активности (...). Ярким свидетельством этому стала террористическая акция у посольства России в Кабуле в этот понедельник", - сказал Коков.

Взрыв в столице Афганистана произошел утром 5 сентября около входа в консульский отдел российского посольства. Мужчина взорвал устройство, по предварительным данным, пострадали от 15 до 20 человек, включая десять погибших. Ранее российское внешнеполитическое ведомство назвало имена своих сотрудников, погибших при теракте около посольства в Кабуле.