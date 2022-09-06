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23 часа назад

Путин рассказал историю про поваров Кремля и гребешки

Lenta.ruиещё 11

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма во Владивостоке рассказал забавную историю про обед, который ему приготовили кремлевские повара. Трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

Путин рассказал историю про поваров Кремля и гребешки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам российского лидера, когда он занял пост главы государства, его спросили о вкусовых предпочтениях, чтобы приготовить его любимое блюдо. Путин признался, что ему не нужны экзотические блюда и какие-то изыски, поэтому когда ему предложили приготовить гребешки, он согласился.

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На следующий день Путину подали гребешки и спросили, понравилось ли ему блюдо, на что президент ответил утвердительно.

«Ну слава богу, а то мы столько кур зарезали», — завершил рассказ президент.

В мае Владимир Путин шуткой прокомментировал утверждения Запада о том, что в экономических проблемах «виноват Путин», пообещав поговорить с этими странами. «Я с ними серьезно поговорю», — пошутил президент.

Политика,Владимир Путин,
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