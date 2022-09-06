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3 часа назад

Лавров отреагировал на слова Борреля о «фашистской России»

Алиса Селезнёва

Если слова представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о «фашисткой России» подтвердятся, то Москва сделает выводы. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Лавров отреагировал на слова Борреля о «фашистской России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке. Нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы», - пояснил Сергей Лавров.

Он также отметил, что в случае подтверждения того, «что было сообщено во всех мировых СМИ», «возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», пишет Ura.ru.

Ранее Жозеп Боррель выступил на межпарламентской конференции Европарламента в Праге, где перешел с английского на родной испанский язык. В результате трансляция переключилась на официального переводчика, полностью отключив звук голоса Борреля, и было сделано заявление о том, что у ЕС «нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».

После вызванного этими словами скандала пресс-секретарь главы евродипломатии Петер Стано подчеркнул, что Боррель не называл Россию «фашистским государством», назвав эти слова ошибкой перевода.

Политика,Жозеп Боррель,Сергей Лавров,МИД России,Европарламент,ЕС,
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