Лавров отреагировал на слова Борреля о «фашистской России»

Если слова представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о «фашисткой России» подтвердятся, то Москва сделает выводы. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

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«Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке. Нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы», - пояснил Сергей Лавров.

Он также отметил, что в случае подтверждения того, «что было сообщено во всех мировых СМИ», «возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», пишет Ura.ru.

Ранее Жозеп Боррель выступил на межпарламентской конференции Европарламента в Праге, где перешел с английского на родной испанский язык. В результате трансляция переключилась на официального переводчика, полностью отключив звук голоса Борреля, и было сделано заявление о том, что у ЕС «нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».