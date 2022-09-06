В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 часов назад

В РФ пообещали «без эмоций» ответить на визовые запреты Прибалтики

Мария Иванова

Глава второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что Россия «без эмоций» ответит на визовые ограничения Прибалтики. Об этом сообщает РИА Новости.

В РФ пообещали «без эмоций» ответить на визовые запреты Прибалтики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эстония, Латвия и Литва прекратили выдавать туристические визы россиянам на фоне украинского кризиса.

Таллин также запретил въезд гражданам РФ с выданными Эстонией шенгенскими визами. Визы при этом остались действительными, по ним можно въезжать в другие страны шенгенского соглашения.

Беляев заявил, что страны Прибалтики «демонстрируют особое усердие» в визовых ограничениях. По его словам, они «всеми мыслимыми и немыслимыми способами» пытаются наказать Россию за защиту ее интересов.

Дипломат назвал дискриминацией решения Эстонии и ее призывы запретить россиянам въезд в ЕС.

«Упомянутые враждебные меры в отношении нашей страны, безусловно, не останутся без ответа. Ответные шаги рассматриваем взвешенно, без эмоций», - подчеркнул Беляев.

Он подчеркнул, что Россия будет учитывать проживающую в Латвии и Эстонии большую группу соотечественников.

Беляев отметил, что сейчас в России работают над законодательными документами об условиях дальнейшего въезда и пребывания иностранцев в России.

Политика,Сергей Беляев,МИД России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители