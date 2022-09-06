В РФ пообещали «без эмоций» ответить на визовые запреты Прибалтики

Глава второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что Россия «без эмоций» ответит на визовые ограничения Прибалтики. Об этом сообщает РИА Новости.

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Эстония, Латвия и Литва прекратили выдавать туристические визы россиянам на фоне украинского кризиса.

Таллин также запретил въезд гражданам РФ с выданными Эстонией шенгенскими визами. Визы при этом остались действительными, по ним можно въезжать в другие страны шенгенского соглашения.

Беляев заявил, что страны Прибалтики «демонстрируют особое усердие» в визовых ограничениях. По его словам, они «всеми мыслимыми и немыслимыми способами» пытаются наказать Россию за защиту ее интересов.

Дипломат назвал дискриминацией решения Эстонии и ее призывы запретить россиянам въезд в ЕС.

«Упомянутые враждебные меры в отношении нашей страны, безусловно, не останутся без ответа. Ответные шаги рассматриваем взвешенно, без эмоций», - подчеркнул Беляев.

Он подчеркнул, что Россия будет учитывать проживающую в Латвии и Эстонии большую группу соотечественников.