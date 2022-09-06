В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского необходимо «построить фундамент договоренностей». Об этом пишут «Известия».
Песков отметил, что речь идет о разработке договоренностей, которые можно будет зафиксировать на высшем уровне.
«Встреча ради встречи никому не нужна», - подчеркнул он.
По его словам, о работе над договоренностями, которые могли бы подписать президенты, «пока речи не идет».
В конце апреля российская делегация переговорщиков передала Украине проект мирного соглашения, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.
Песков подчеркивал, что встрече Путина и Зеленского должна предшествовать «домашняя работа» делегаций двух стран.
7 августа Зеленский заявил, что Украина откажется от переговоров с РФ, если в Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении к России.
Также он говорил, что переговоры не возобновятся, пока Украина не получит контроль над территориями, которые она контролировала до 24 февраля.