Стало известно о закрытом совещании Путина с Шойгу и Герасимовым

Российский президент Владимир Путин проводит совещание с участием министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова в закрытом режиме.
Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны», — рассказал представитель Кремля.
Он уточнил, что в мероприятии участвуют Шойгу и Герасимов. По словам Пескова, совещание проходит в закрытом режиме.
Ранее стало известно, что Путин прибыл на полигон Сергеевский, где проходит финальная часть учений «Восток-2022».