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27 минут назад

Путин проводит совещание с Шойгу и Герасимовым в закрытом режиме

RT на русскомиещё 5

Российский президент Владимир Путин проводит совещание с участием министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова в закрытом режиме.

Стало известно о закрытом совещании Путина с Шойгу и Герасимовым
Фото: ТАССТАСС

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны», — рассказал представитель Кремля.

Он уточнил, что в мероприятии участвуют Шойгу и Герасимов. По словам Пескова, совещание проходит в закрытом режиме.

Путин прибыл на полигон Сергеевский

Ранее стало известно, что Путин прибыл на полигон Сергеевский, где проходит финальная часть учений «Восток-2022».

Политика,Валерий Герасимов,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Генштаб,
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