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26 минут назад

Путин прилетел во Владивосток

RT на русском

Российский президент Владимир Путин в понедельник прилетел во Владивосток. Как ожидается, он понаблюдает за военными учениями «Восток-2022» и примет участие в Восточном экономическом форуме.

Путин прилетел во Владивосток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

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Наблюдение за активной фазой учений запланировано на вторник, 6 сентября. После этого он примет участие в заседании президиума Госсовета «О развитии туризма в России», а потом встретится с модераторами ключевых сессий ВЭФ в режиме видео-конференц-связи.

Также запланирована встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Политика,Олег Кожемяко,Владимир Путин,
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