Путин прилетел во Владивосток

Российский президент Владимир Путин в понедельник прилетел во Владивосток . Как ожидается, он понаблюдает за военными учениями «Восток-2022» и примет участие в Восточном экономическом форуме.

Наблюдение за активной фазой учений запланировано на вторник, 6 сентября. После этого он примет участие в заседании президиума Госсовета «О развитии туризма в России», а потом встретится с модераторами ключевых сессий ВЭФ в режиме видео-конференц-связи.