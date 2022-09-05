В Крыму ответили на вбросы и фейки из Киева

Информационные вбросы и фейки, исходящие от украинских властей и направленные против жителей Крыма, не приведут к оттоку населения с полуострова, заявил в Telegram-канале в понедельник советник главы Крыма Олег Крючков.

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Он напомнил, что вторую неделю официальные лица в Киеве во главе с украинским лидером Владимиром Зеленским пытаются информационными вбросами и фейками «посеять зерна сомнения среди крымчан». По его словам, «в ход идут бредовые вбросы, подметные указы и письма».

«Из клоунского ящика, пропахшего нафталином, достали лидеров запрещенного меджлиса («Мед«Меджлис крымско-татарского народа» запрещен в России) МустМустафу Джемилева и Рефата Чубарова, запустили с помощью Эскендера Бариева и его грантовых структур ряд Telegram-каналов», — ответил он на действия Киева.

Крючков уточнил, что несмотря на подобные манипуляции, жители Крыма продолжают работать, учиться и не собираются уезжать. «Не нужно судить людей по своей мерке, именно лидеры запрещенного меджлиса в 2014 году первыми сбежали из Крыма. Это факты», — подчеркнул он.