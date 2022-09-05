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1 час назад

Путин назвал причины трагедии в Донбассе

Алиса Селезнёва

Президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной трагедии в Донбассе стал приход к власти на Украине «неонацистского режима». Об этом сообщает РИА Новости.

Путин рассказал, что привело к трагедии в Донбассе
Фото: ReutersReuters

Такое заявление президент сделал на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Путин сказал, что в 2014 году новое руководство Украины силой захватило власть и начало боевые действия.

«[Украинский режим] дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все происходит до сих пор», - отметил он.

Президент подчеркнул, что из-за Киева все попытки мирного урегулирования окончились неудачей. Также он назвал оказание помощи Донбассу долгом России.

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Ранее Путин заявил, что Россия предпочла бы мирное разрешение украинского кризиса, но ей не дали такой возможности.

«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», - подчеркнул он.

Политика,Владимир Путин,
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