Президент России Владимир Путин не исключил, что правы те, кто предрекает гибель человечества в случае игнорирования экологических проблем.

"Мы очень часто слышим тревожные сигналы о том, что если человечество не будет заниматься вопросами охраны окружающей среды, то оно само, как часть природы, просто может прекратить существование", - констатировал глава государства на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" в понедельник. "На самом деле, может быть, так оно и есть", - заметил Путин.

Президент обратил внимание на то, что ведутся многочисленные споры "среди тех, кто осуществляет выбросы, промышленную деятельность, и теми, кто хочет оградить и потребителей, и всю природу от негативных последствий деятельности человека, кто-то говорит о циклах во Вселенной".

"Но в любом случае является очевидным тот факт, что человек своей деятельностью, конечно, создает проблемы", - указал глава государства.

Для примера он привел "огромный пластиковый остров в Тихом океане". "Ясно, что это деятельность человека, от этого уже никуда не деться и никому не отвертеться, кто создает такие проблемы", - заметил Путин.

Кроме того, он упомянул "вопросы глобального характера", а также выбросы в атмосферу, которые "точно влияют на людей, которые живут на этих территориях".