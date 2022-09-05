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5 сентября

Путин: трагедия в Донбассе - результат деятельности неонацистского режима

ТАССиещё 11

Трагедия, происходящая сегодня в Донбассе, является результатом деятельности неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть и развернул боевые действия в регионе. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.

Путин рассказал, что привело к трагедии в Донбассе
Фото: ReutersReuters

"Та трагедия, которая сейчас происходит в Донбассе - это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть, а затем развернул боевые действия в Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием тяжелой артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все продолжается до сих пор", - сказал он.

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"Наш долг - оказать помощь этим людям, и Россия это делает", - подчеркнул президент.

Политика,Владимир Путин,
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