Путин рассказал, что привело к трагедии в Донбассе

"Та трагедия, которая сейчас происходит в Донбассе - это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть, а затем развернул боевые действия в Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием тяжелой артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все продолжается до сих пор", - сказал он.