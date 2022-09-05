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1 час назад

В Кремле прокомментировали слова Кадырова о бессрочном отпуске

Елена Прошина

В Кремле видели сообщения главы Чечни Рамзана Кадырова о «бессрочном отпуске», однако о развитии этого вопроса пока ничего неизвестно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались. Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», - сказал он.

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что является «долгожителем» среди действующих глав субъектов РФ и считает, что его «время пришло, пока не выгнали». По его словам, он заслужил «бессрочный и длинный отпуск».

«Когда-то были нужны такие как я»: Кадыров заявил о желании уйти в отставку

Напомним, Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с 2007 года – дольше всех остальных глав российских регионов.

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