В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
2 часа назад

В МИД заявили о неготовности США к диалогу по стратегической стабильности

Lenta.ruиещё 4

США не готовы к диалогу Россией по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил глава департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин. Его слова приводит ТАСС.

В МИД РФ заявили о неготовности США к диалогу по стратстабильности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дробинин отметил, что на Москве и Вашингтоне лежит особая ответственность за поддержание безопасности в мире, и для ведения дискуссий о ней потребуется продуманный подход.

По словам дипломата, Россия способна продемонстрировать такой подход и будет ждать, пока у американских коллег появятся «здравый смысл и трезвость».

Ранее в США заявили, что для возобновления переговоров с Россией по ДСНВ должен быть выполнен ряд условий. Одно из них — возобновление инспекций объектов ядерного оружия друг друга. Также в Госдепе США заявляли, что диалог с Россией по ДСНВ продолжится, «когда позволит ситуация».

В свою очередь в Кремле отмечали, что любая конфронтация рано или поздно заканчивается разрядкой и переговорами. Однако в случае с Западом и Россией, по словам представителя президента Дмитрия Пескова, противостояние прекратится скорее «поздно».

Политика,Алексей Дробинин,Дмитрий Песков,МИД России,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители