В МИД РФ заявили о неготовности США к диалогу по стратстабильности

США не готовы к диалогу Россией по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил глава департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин. Его слова приводит ТАСС.

Дробинин отметил, что на Москве и Вашингтоне лежит особая ответственность за поддержание безопасности в мире, и для ведения дискуссий о ней потребуется продуманный подход.

По словам дипломата, Россия способна продемонстрировать такой подход и будет ждать, пока у американских коллег появятся «здравый смысл и трезвость».

Ранее в США заявили, что для возобновления переговоров с Россией по ДСНВ должен быть выполнен ряд условий. Одно из них — возобновление инспекций объектов ядерного оружия друг друга. Также в Госдепе США заявляли, что диалог с Россией по ДСНВ продолжится, «когда позволит ситуация».