Песков: начинается большой мировой шторм

Владимир Путин седьмого сентября очно выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума. Дискуссии с участием российского лидера на крупных мероприятиях всегда привлекают повышенное внимание. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в преддверии форума рассказал ТАСС о темах, которые президент затронет в своей речи, о значении восточного направления для России и о "мировом шторме", вызванном действиями Запада, а также об антиковидных мерах и о предстоящих позднее крупных форумах с участием президента.

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— Путин традиционно выступает на ВЭФ с большой речью. В этом году какие именно темы будут главными в его выступлении? Основной акцент будет на развитии российского Дальнего Востока или на международном сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона?

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— И то, и другое взаимосвязано. Традиционно это [Дальний Восток] важнейший регион для нас. И ежегодное проведение форума, заинтересованность, которую проявляют к этому форуму и представители нашего бизнеса, и зарубежные участники, — это говорит, конечно, о том, что регион представляет большой интерес. Там наблюдается очень высокая динамика развития, работает весь инструментарий, который был придуман и реализован на месте: это ТОРы (территории опережающего развития), это особые режимы и так далее и тому подобное. И, конечно, обо всем этом всегда говорит президент в своих выступлениях на ВЭФ.

Конечно, говорить о развитии этого нашего региона, не привязываясь к содержанию более широкого контекста, невозможно, поэтому пойдет речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма непростая, и, конечно, в целом о мировых процессах, которые оказывают влияние на все.

Мировые процессы оказывают в настоящий момент неблагоприятное влияние. Скорее, начинается такой большой мировой шторм. Во многом есть и объективные причины, но есть и субъективные причины этого начинающегося шторма, которые связаны с абсолютно нелогичными, а зачастую абсурдными решениями и действиями властей США, Европы, ЕС и отдельных европейских стран.

Но на этом фоне нам все-таки удается сохранять макростабильность. Ведется очень напряженная, продуманная, последовательная работа в этом русле. И, наверняка, об этом тоже пойдет речь [в выступлении Путина седьмого сентября]

— Про наши отношения с "коллективным Западом" все понятно. А что для нас "коллективный Восток"? Партнер и союзник? И насколько сильно давление Запада влияет на наши отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона?

— Это важнейший для нас регион. При этом совершенно несправедливо говорить о том, что теперь мы развернулись на Восток и стали расставлять приоритеты по-другому. Нет, восточное направление, АТР, всегда было очень важной составляющей и для торгово-экономических отношений, и в плане нашего энергодиалога и так далее. И поэтому продолжается эта линия.

Сейчас, по мере того как искусственно вводятся ограничения на западном направлении, конечно, торгово-экономические отношения больше начинают ориентироваться на Восток. Тем более там проявляется интерес к нашей стране, и находятся, формируются форматы взаимовыгодного характера, что, собственно, самое главное. Поэтому важность этого региона для нас трудно переоценить, все-таки по своей географии мы государство, которое на двух континентах находится. И есть очень хорошие предпосылки для того, чтобы говорить, что развитие там будет идти очень динамично.

— Форум в этом году будет представительным с точки зрения международного участия? Пытался ли Запад помешать участию каких-либо стран и бизнес-делегаций в Восточном экономическом форуме, как это было в случае с ПМЭФ?

— Западники оказывают абсолютно неприкрытое давление на свои компании. Многие компании ушли с нашего рынка. Но эти освобождающиеся ниши занимает и отечественный бизнес, и компании из других стран, причем делают это охотно, извлекая из этого прямую выгоду. При этом те, кто уходит, несут немалые потери.

— А кто будет модератором пленарки с участием Путина?

— Это представитель телеканала РБК Илья Доронов.

— Почему остановились именно на этой кандидатуре?

— РБК — это у нас ведущий экономический канал, и сам Илья Доронов, он и ТЭФИ получал, очень талантливый журналист и медиаруководитель. Канал еще не принимал участие в подобных мероприятиях.

— Традиционная сессия вопросов и ответов на пленарке будет в этом году?

— Безусловно, это будет очень интересная, большая пленарка. Будет и выступление президента, и потом вопросы и ответы, и дискуссия. Конечно, в нынешней обстановке каждая такая сессия весьма и весьма интересна, и за ней очень внимательно наблюдают не только представители бизнеса, но и просто с точки зрения появления каких-то политических новостей.

— Такая площадка для посыла сигналов.

— Конечно.

— На ВЭФ, как и на других крупных мероприятиях, по-прежнему действует ряд антиковидных мер, и в целом наблюдается рост числа заболевших. Ранее вы говорили, что не знаете, ревакцинировался ли Путин в этом году. Сейчас есть какие-то данные на этот счет?

— По ревакцинации Путина у меня информации по-прежнему нет. Но, естественно, учитывается эпидемиологический фон при подготовке и проведении форума. Все меры предосторожности будут предприниматься, особенно в том, что касается президента. Это тоже стандартная практика. Ну и потом, все-таки уже третий год идет [пандемия], и мы научились жить с ковидом, научились принимать меры, научились в условиях ковида проводить крупные мероприятия и продолжим это делать.

— В развитие темы АТР: в связи с кризисом в наших отношениях с Западом, Азиатско-Тихоокеанскому региону будет уделено больше внимания в новой Концепции внешней политики РФ? Продолжается ли еще доработка этого документа?

— Да, она продолжается. Но дело в том, что в целом ландшафт международных дел и внешнеполитический ландшафт очень стремительно меняются. Появляется новая мировая реальность, которую нужно учитывать, поэтому эта работа продолжается. Очень много новых факторов появилось. Очень много враждебно настроенных к нам государств, которые уже занимают ничем не прикрытую враждебную позицию, которые предпринимают различные действия, противоречащие нашим интересам, наносящие нам вред, урон нашим интересам. Поэтому мы должны балансировать эти действия и минимизировать эти негативные последствия.

— Есть ли вероятность, что Концепция будет принята до конца года?

— Здесь не нужно забегать вперед, никакой гонки здесь нет.

— ВЭФ — второй крупный форум с участием Путина в этом году, после Петербургского форума. Есть ли в графике президента на этот год другие масштабные мероприятия: выступление на Российской энергетической неделе, на Валдайском клубе?

— Есть. Да, будет Российская энергетическая неделя, пока подготовка продолжается, поэтому точно по формату я ничего сказать не могу, но она будет. Состоится традиционная Валдайская сессия, где выступит президент. Все это ожидает нас впереди.

— А прямая линия, послание Федеральному собранию и большая пресс-конференция — есть ли понимания по срокам?

— С этим пока не определились.

— Ни с чем из этих мероприятий?

— Нет.

— Ранее вы говорили, что у Путина на осень планируется несколько зарубежных визитов. Можете сейчас назвать какие-то страны или направления?

— Уж все анонсировать мы сейчас точно не будем. Все дозированно будет.

— На ПМЭФ планировалась встреча Путина с военными корреспондентами, но она прошла в укороченном формате. Будут ли такие контакты у президента сейчас на ВЭФ с журналистами, освещающими специальную военную операцию?

— Нет, сейчас не планируется таких контактов. Но, я думаю, до Нового года такая встреча состоится у президента, тем более что он договаривался в Питере, что они еще раз встретятся.

— То есть потребность в таком источнике информации в дополнение к официальным докладам и сводкам у президента есть?

— Безусловно, конечно.

— Президент сам читает телеграм-каналы какие-то? Сейчас много военных [телеграм-каналов].

— Нет, Путин не читает телеграм-каналы, но обзоры получает.