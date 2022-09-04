Песков прокомментировал возможный уход Кадырова с поста главы Чечни

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможный уход главы Чеченской республики Рамзана Кадырова со своего поста. Его слова приводит РИА Новости.
Пресс-секретарь российского президента заявил, что подобные сообщения пока никак не материализовались, Кадыров продолжает руководить регионом.
«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались. Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», — подчеркнул Песков.
3 сентября Кадыров заявил, что «сегодня узнал» о том, что является главным «долгожителем» среди российских губернаторов.
«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — отметил он.