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4 сентября

В Кремле прокомментировали возможный уход Кадырова с поста главы Чечни

Lenta.ruиещё 15

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможный уход главы Чеченской республики Рамзана Кадырова со своего поста. Его слова приводит РИА Новости.

Песков прокомментировал возможный уход Кадырова с поста главы Чечни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь российского президента заявил, что подобные сообщения пока никак не материализовались, Кадыров продолжает руководить регионом.

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«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались. Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», — подчеркнул Песков.

3 сентября Кадыров заявил, что «сегодня узнал» о том, что является главным «долгожителем» среди российских губернаторов.

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — отметил он.

Политика,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,
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